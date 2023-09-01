Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir kadın daha sokak ortasında katledildi! Bir kadın daha sokak ortasında katledildi! 01 Eylül 2023 Cuma Saat: 07:35 Güncelleme: 01 Eylül 2023 Cuma 07:35 Bursa’da bir şahıs araçta tartıştığı eşini 3 yerinden bıçaklayarak katletti.. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64f16a0779d69f20af49b0e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Şimşekler İstanbulluları uyutmadı! İstanbul'da metro merdivenlerine sabotaj kamerada Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun ''söz verdiği'' 2 bakanlığı açıkladı İstanbul'da otelde yangın! Arızalanan asansör 4. kattan boşluğa düştü! Önce tavana fırlayıp sonra yere çakıldılar... O anlar saniye saniye kamerada - Mynet trend Yine o sapık! Akrabasını taciz eden sahte hoca linçten zor kurtuldu ''Babam bahçeye bomba gömdü'' iddiası polisi alarma geçirdi Canlı yayında tepki çeken sözler: ''Millet 30 Ağustos'tan sıkıldı!'' Yıkım kararı verilen sitede ortalık karıştı! Gözaltılar var