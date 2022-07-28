Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir kadına şiddet vakası daha! Eşini bıçakla rehin aldı! Bir kadına şiddet vakası daha! Eşini bıçakla rehin aldı! 28 Temmuz 2022 Perşembe Saat: 13:05 İzmir'in Bayraklı ilçesinde Ç.K., eşi G.K.'yi oturdukları evde bıçakla rehin aldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62e25f66bbd0aa5cfd370b47" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Piton öyle bir şey yuttu ki... Veterinerler gözlerine inanamadı Korkunç saldırı kamerada! Çocuklar hedefte, maymunlar 58 kişiye daha saldırdı Metruk evde kan donduran cinayet Ters şeritteki trafik canavarı kamerada Netflix'in yeni yerli filmi Gönül'den ilk fragman geldi Satırlı soyguncuyu toz beziyle kovaladı Çocuklarını döven karısını görüntüleyip şikayet etti Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın kalaşnikoflu koruma görüntüleri olay oldu Amsterdam değil Ağrı! 30 bin kişinin katıldığı müzik festivalinden renkli görüntüler