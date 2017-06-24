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  3. 24 Haziran 2017 10:15

Bir kamyon çelik miğfer satın aldı

Kahramanmaraş’ta bir kişi, savaşlarda Türk askerinin kullandığı bir kamyon çelik miğferi satın alarak dostlarına hediye ediyor.

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