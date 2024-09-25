Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir kayıp kız çocuğu daha: Okula gitmek için evinden çıktı, o gün bugün kayıp... Bir kayıp kız çocuğu daha: Okula gitmek için evinden çıktı, o gün bugün kayıp... 25 Eylül 2024 Çarşamba Saat: 07:25 Güncelleme: 25 Eylül 2024 Çarşamba 07:25 İstanbul Bağcılar'da okula gitmek için evden çıkan 15 yaşındaki Yüsra Y.'dan haber alınamıyor. Kızlarının bulunmasını isteyen aile, hayatından endişe duyuyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66f390c199e52586520a1683" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kimyasal madde deposunda büyük yangın Belediye başkanı ve oğlundan husumetlilerine meydan dayağı Türkiye'de eşsiz bir keşif: Tek parça halinde gün yüzüne çıkarıldı İstanbul'da geçiş garantili yol isyanı: Bu sapağı kaçıran yanıyor Esenyurt'un eli silahlı, motosikletli haraç çetesi kamerada Polis katilinin annesinden şoke eden sözler: ''Ben devlete yalvardım'' Erşan Kuneri'nin 2. sezonunun beklenen fragman geldi Diyarbakır'da 100 kişinin öldüğü apartmana dair davada karar çıktı Uzman isim Türkiye'yi bekleyen tehdidi açıkladı: ''Yeni türler ortaya çıkacak''