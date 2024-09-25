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  4. Bir kayıp kız çocuğu daha: Okula gitmek için evinden çıktı, o gün bugün kayıp...

Bir kayıp kız çocuğu daha: Okula gitmek için evinden çıktı, o gün bugün kayıp...

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İstanbul Bağcılar'da okula gitmek için evden çıkan 15 yaşındaki Yüsra Y.'dan haber alınamıyor. Kızlarının bulunmasını isteyen aile, hayatından endişe duyuyor.

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