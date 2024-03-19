Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir kent sular altında! Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı Bir kent sular altında! Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı 19 Mart 2024 Salı Saat: 16:15 Güncelleme: 19 Mart 2024 Salı 16:15 Mardin'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle sokaklar göle dönerken, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65f99007c8a938c57403ec23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin el değmemiş cennetinde bungalov işgali CHP Şişli adayı Şahan'dan Murat Kurum'a ''rezerv yapı alanı'' sorusu 87 yaşındaki Bilal dede ''taraftar nasıl olur'' tüm Türkiye'ye gösterdi Adliyedeki ''kokain'' skandalından şoke eden ayrıntılar Altın avcısının feci sonu Öyle iddialar var ki... Ramazan'da bu mahallede davul çalınamıyor İsrail Refah’a saldırı başlattı Ankara'da inşaat halindeki bina çöktü: Yaralılar var! Gazze'de can kaybı 31 bin 819'a yükseldi