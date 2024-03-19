  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Bir kent sular altında! Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı

Bir kent sular altında! Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı

Güncelleme:

Mardin'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle sokaklar göle dönerken, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Türkiye'nin el değmemiş cennetinde bungalov işgali
Türkiye'nin el değmemiş cennetinde bungalov işgali
CHP Şişli adayı Şahan'dan Murat Kurum'a ''rezerv yapı alanı'' sorusu
CHP Şişli adayı Şahan'dan Murat Kurum'a ''rezerv yapı alanı'' sorusu
87 yaşındaki Bilal dede ''taraftar nasıl olur'' tüm Türkiye'ye gösterdi
87 yaşındaki Bilal dede ''taraftar nasıl olur'' tüm Türkiye'ye gösterdi
Adliyedeki ''kokain'' skandalından şoke eden ayrıntılar
Adliyedeki ''kokain'' skandalından şoke eden ayrıntılar
Altın avcısının feci sonu
Altın avcısının feci sonu
Öyle iddialar var ki... Ramazan'da bu mahallede davul çalınamıyor
Öyle iddialar var ki... Ramazan'da bu mahallede davul çalınamıyor
İsrail Refah’a saldırı başlattı
İsrail Refah’a saldırı başlattı
Ankara'da inşaat halindeki bina çöktü: Yaralılar var!
Ankara'da inşaat halindeki bina çöktü: Yaralılar var!
Gazze'de can kaybı 31 bin 819'a yükseldi
Gazze'de can kaybı 31 bin 819'a yükseldi