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  3. 03 Aralık 2019 14:35

Bir kilo et için akrabasına kaçan kadından inanılmaz sözler

Esra Erol'un programında 1 kilo et karşılığında akrabasına kaçtığı öne sürülen kadın, ''Çocuklarımı görmeme gerek yok, sevgilimin iki çocuğu var onlara bakıyorum'' sözleriyle tepki çekti.

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