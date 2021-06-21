Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir ''kısıtlama sonrası'' klasiği: Trafik felç! Bir ''kısıtlama sonrası'' klasiği: Trafik felç! 21 Haziran 2021 Pazartesi Saat: 09:00 İstanbul'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk iş günü, trafikte yoğunluk yaşanıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60d02afaa02bd5201d57de73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Şenol Güneş'ten ''istifa'' iddialarına yanıt Ağır hasarlı binanın çöktüğü anlar kameralarda İstiklal Caddesi'nde sokağa çıkma kısıtlaması unutuldu Babalar Günü'nde hayatının en büyük acısını yaşadı Antalya'da bulutlu hava da turistleri durduramadı Seray Sever de ''bikini sezonunu'' açtı Engin Altan Düzyatan'ın yeni dizisi Barbaroslar'dan ilk fragman Serdar Akinan'dan gündemini karıştıracak ''Suriye'de yağmalama'' iddiası İstanbul'da deprem sonrası korkutan olay! 4 katlı bina boşaltıldı