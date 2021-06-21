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Bir ''kısıtlama sonrası'' klasiği: Trafik felç!

İstanbul'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk iş günü, trafikte yoğunluk yaşanıyor.

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