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Bir km'lik bayramlaşma kuyruğu kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Cerrah Mahallesi sakinleri, geleneksel hale gelen toplu bayramlaşma töreninde 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

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