Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir km'lik bayramlaşma kuyruğu kamerada Bir km'lik bayramlaşma kuyruğu kamerada 21 Nisan 2023 Cuma Saat: 15:55 Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Cerrah Mahallesi sakinleri, geleneksel hale gelen toplu bayramlaşma töreninde 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/644287bc84ba1f32ac74fa07" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Diyarbakır’da oluşan hortum kamerada AK Partili esnaftan AK Parti'ye ''Mansur Yavaş'' yanıtı 16 yaşındaki gence işkence yapıp, görüntüleri sosyal medyada paylaştılar Erdoğan'dan kadın gazeteciye: ''Kız gel gel, bunu her yerde bulamazsın'' Kılıçdaroğlu'na mezarlıkta çirkin saldırı İstanbul'da Suriyeliler birbirine girdi! Yaralılar var AK Partili adaydan ilginç sözler: ''Büyüt, büyüt! Öv beni biraz öv!''' Deprem bölgesinde yapımı tamamlanan köy evleri görüntülendi Erbakan'ın mektubu 26 yıl sonra Erdoğan'a ulaştı