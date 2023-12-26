Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir köy kara gömüldü! Evler, ahırlar gözden kayboldu Bir köy kara gömüldü! Evler, ahırlar gözden kayboldu 26 Aralık 2023 Salı Saat: 10:30 Güncelleme: 26 Aralık 2023 Salı 10:30 Muş'ta 1800 rakımdaki Yukarıyongalı köyü, kar yağışıyla beyaza büründü. Köydeki tek katlı evler kara gömüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/658a812c1c8dc374b509fad3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz ile havuzda aşka geldi Taciz değil, terör değil... İstanbul'daki linç girişiminin nedeni pes dedirtti! MİT'ten sınır ötesine nokta operasyon Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan hayatını kaybetti Suç örgütlerinin süper lüks otomobilleri polis aracı oldu Tanju Özcan 12 şehit için Bolu’da '''7 günlük yas'' ilan etti Cumhur İttifakı ortağı HÜDA Par lideri TBMM'de açık açık ''özerklik'' istedi Jeofizikçilerden 4 il için deprem uyarısı: ''Faylarda gerilim arttı'' İstanbul'da 6 katlı bina çöktü