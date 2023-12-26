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  4. Bir köy kara gömüldü! Evler, ahırlar gözden kayboldu

Bir köy kara gömüldü! Evler, ahırlar gözden kayboldu

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Muş'ta 1800 rakımdaki Yukarıyongalı köyü, kar yağışıyla beyaza büründü. Köydeki tek katlı evler kara gömüldü.

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