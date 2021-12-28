Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir kripto cinneti daha! Eşini katledip, intihara kalkıştı! Bir kripto cinneti daha! Eşini katledip, intihara kalkıştı! 28 Aralık 2021 Salı Saat: 12:06 Adana’da eşini vurup başına tabancayla ateş ederek intihar girişiminde bulunan şahsın kripto para borsasında yaklaşık 450 bin lira kaybettiği için cinnet getirdiği ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61cad38aaede1d4fba406963" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Müşteri sandılar, hırsız çıktı! O anlar kamerada Yine Esenyurt, yine olay! Meydan savaşı gibi sokak kavgası Metrelerce yüksekten aracın üstüne düştü The Batman'den yeni fragman geldi Ünlü anketçiden çarpıcı sözler! Muhalefet bunu yaparsa oyu yüzde 60'ları bulabilir TOGG görevlisi muhabire fırça: ''O görüntüyü çekemezsin'' Burcu Özberk'in dans şovu sosyal medyayı salladı 2 kız çocuğuna ve bir kadına kabusu yaşattılar AK Parti'den ''İBB'ye kayyum atanacak'' iddiasına ilk yanıt