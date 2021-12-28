Bir kripto cinneti daha! Eşini katledip, intihara kalkıştı!

Adana’da eşini vurup başına tabancayla ateş ederek intihar girişiminde bulunan şahsın kripto para borsasında yaklaşık 450 bin lira kaybettiği için cinnet getirdiği ortaya çıktı.

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