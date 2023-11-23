Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir maden ocağı faciası daha: 3 işçi öldü Bir maden ocağı faciası daha: 3 işçi öldü 23 Kasım 2023 Perşembe Saat: 07:50 Siirt'in Şirvan ilçesi Maden Köyü'nde özel bir bakır madeni ocağında meydana gelen göçükte 3 madenci hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/655eda134d32d267ec051e93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ABD sınırında patlama! FBI sınırı kapattı Apartmanda ''gürültü'' vahşeti: 2'si çocuk, 5 ölü var! Sınıfta kız öğrenciler birbirine girdi AVM'deki kahvecide İsrail protestosu kavgası Yağmur bereketiyle geldi! Tarlalar yeşerdi Akşener'den Erdoğan'a çağrı: ''Gelin, bizim gibi bu sistemin önüne geçin'' Karadeniz'de batan geminin yaşam odası bulundu Tam 21 yıl sonra ikinci Dana Ferhat vakası Sınıfta akran şiddeti: Saçın çok güzelmiş deyip saldırdı!