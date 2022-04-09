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  4. Bir mahallede isyan var! Hırsızlar 100 binaya da aynı şeyi yaptı

Bir mahallede isyan var! Hırsızlar 100 binaya da aynı şeyi yaptı

İstanbul Sultangazi'de yaklaşık 100 binanın doğalgaz kutularında bulunan bakır topraklama çubuklarını çalan zanlılar, mahalleliyi şok etti. Polis hırsızların yakalaması için çalışma başlattı.

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