Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir mahallede isyan var! Hırsızlar 100 binaya da aynı şeyi yaptı Bir mahallede isyan var! Hırsızlar 100 binaya da aynı şeyi yaptı 09 Nisan 2022 Cumartesi Saat: 11:15 İstanbul Sultangazi'de yaklaşık 100 binanın doğalgaz kutularında bulunan bakır topraklama çubuklarını çalan zanlılar, mahalleliyi şok etti. Polis hırsızların yakalaması için çalışma başlattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6251409d21507d4e80234e93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hakan Şükür için ''söyleyemiyoruz adını'' dedi sosyal medya yıkıldı Korkunç anlar kamerada! Cep telefonu bomba gibi patladı Bunun adı hırsızlık, dolandırıcılık değil gasp! Sarı taksi, sarı gasp! AK Parti'den tepki çeken hamle: ''Hepsi Bakanlıklara verilecek'' Metrobüs'te akıl almaz anlar: ''Gel silahım var. Adamı evinden aldırırım'' İzmir'in ''Kolpaçino'' kumarhanesi Ramazan'da da mesaideydi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: ''6'lı masada PKK var'' İstanbul'da tebliğcilere şok tepki: ''Çocuklara tecavüz edenler var, oralara gidin'' Canlı yayında ilginç anlar: ''Yahu program sahur programına döndü''