Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir mucize daha! 62'nci saatte hayata geri dönüş Bir mucize daha! 62'nci saatte hayata geri dönüş 08 Şubat 2023 Çarşamba Saat: 22:00 Hatay'da depremin 62’inci saatinde İstanbul Eyüpsultan Belediyesi ekipleri, bir vatandaşı enkazın altından sağ olarak kurtardı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63e3f145b1367538ef67b963" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fuat Oktay'dan Twitter kısıtlamasıyla ilgili açıklama Enkaz altında 65 saat... Bir can daha kurtarıldı Enkaz altındaki minik Elif'in bu sözleri Türkiye'yi ağlattı ''Cennetten bir kare'' demişlerdi... Lüks rezidans yerle bir oldu İzmir'de korkutan manzara: Deniz suyu 25 metre çekildi! Aynı aileden 3 kişi 61 saat sonra enkazdan sağ çıkartıldı AK Partili eski vekilden Ekrem İmamoğlu'na çok ağır hakaretler Cüneyt Özdemir: Twitter ve TikTok Türkiye'de engellendi Erdoğan yine ''kader'' dedi