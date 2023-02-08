  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Bir mucize daha! 62'nci saatte hayata geri dönüş

Bir mucize daha! 62'nci saatte hayata geri dönüş

Hatay'da depremin 62’inci saatinde İstanbul Eyüpsultan Belediyesi ekipleri, bir vatandaşı enkazın altından sağ olarak kurtardı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Fuat Oktay'dan Twitter kısıtlamasıyla ilgili açıklama
Enkaz altında 65 saat... Bir can daha kurtarıldı
Enkaz altındaki minik Elif'in bu sözleri Türkiye'yi ağlattı
''Cennetten bir kare'' demişlerdi... Lüks rezidans yerle bir oldu
İzmir'de korkutan manzara: Deniz suyu 25 metre çekildi!
Aynı aileden 3 kişi 61 saat sonra enkazdan sağ çıkartıldı
AK Partili eski vekilden Ekrem İmamoğlu'na çok ağır hakaretler
Cüneyt Özdemir: Twitter ve TikTok Türkiye'de engellendi
Erdoğan yine ''kader'' dedi