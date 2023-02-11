Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir noktada daha arama kurtarma çalışmalarına son verildi Bir noktada daha arama kurtarma çalışmalarına son verildi 11 Şubat 2023 Cumartesi Saat: 00:20 Güncelleme: 11 Şubat 2023 Cumartesi 00:20 10 ilimizi yerle bir eden depremlerin ilkinin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63e6b51632d73004e72d7f1f" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı TRT'den skandal yayın, depremzedeyi böyle susturdular Haluk Levent 850 milyon TL'lik yeni projeyi açıkladı Depremin 116'ncı saatinde anne ve 2 kızı daha sağ kurtarıldı Bakan Karaismailoğlu'ndan kameralar önünde çocuğa tepki çeken hareket Hatay’da deprem sonrası dehşete düşüren görüntü Belçika İstiklal Marşlı ile yankılandı ''Suriyeli hırsız'' denmişti, deprem gönüllüsü çıktı Yol kesip yağma yapan şerefsizler yakalandı!