Bir normalleşme açıklaması da Bakan Koca'dan geldi

Türkiye'de 3 haftalık tam kapanma uzatılacak mı yoksa kalkacak mı tartışmaları devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından bir açıklama da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

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