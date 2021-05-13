Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir normalleşme açıklaması da Bakan Koca'dan geldi Bir normalleşme açıklaması da Bakan Koca'dan geldi 13 Mayıs 2021 Perşembe Saat: 16:11 Türkiye'de 3 haftalık tam kapanma uzatılacak mı yoksa kalkacak mı tartışmaları devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından bir açıklama da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/609d256edd7a9050ec6d58f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'daki bekçi dayağı görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı Petek Dinçöz eşinin elini öpüp bayram harçlığı aldı Dev balina Mersin'de sahile vurdu CHP'den Süleyman Soylu'ya: Derhal istifa et 'Temiz Süleyman' Muhabir canlı yayında ölümden döndü Koronavirüs aşılamasında yeni dönem bugün başladı NASA Mars'tan 3 boyutlu video paylaştı İsrail'den canlı yayında kanlı saldırı! TRT muhabirinin korku dolu anları kamerada İsrail'i protesto etmek için İstanbul'da araçlarnı yaktılar