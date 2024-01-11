Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir ''O'' eksikti ! Sıkı durun şimdi de ''Mesih'' geliyor Bir ''O'' eksikti ! Sıkı durun şimdi de ''Mesih'' geliyor 11 Ocak 2024 Perşembe Saat: 21:05 Güncelleme: 11 Ocak 2024 Perşembe 21:05 Kızılcık Şerbeti, Kızıl Goncalar'ın tartışması bitmeden hazır olun şimdi de "Mesih"imiz geliyor... Televizyonlarda din furyasında Netflix el yükseltti. Mesih İstanbul'da... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65a02df4e961eeba4304afd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da dehşet! İş arkadaşını sırtından bıçaklayarak öldürdü Kış ortasında bahar havası: Deniz suyu sıcaklığı havayı geçti Fırtına balık fiyatlarını uçurdu! Hamsinin fiyatını gören geri döndü İstanbul'da sigara vermeyten kişiye kurşun kamerada 16 ilde DEAŞ operasyonu: 70 gözaltı var! Sadece birkaç tuşla tam 130 bin TL dolandırıldı Türkiye'nin en ilginç gelenekli çorbası... Yalnızca kalabalıkta tüketiliyor Karşıdan karşıya geçmek isterken araç değil koç çarptı Skandal görüntüler! Kızlar Plajı’nda güpe gündüz sahilde cinsel ilişkiye girdiler