Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir organize suç örgütü daha çökertildi Bir organize suç örgütü daha çökertildi 02 Şubat 2024 Cuma Saat: 08:30 Güncelleme: 02 Şubat 2024 Cuma 08:30 Emniyet birimleri yeni güne de yeni bir operasyonla başladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamada bir organize suç örgütünün daha çökertildiği açıklandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65bc7dfb4230a10b240350f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Rehine krizinde doğum günü kutlaması Tuvaleti geldi, 9 saatlik rehine krizi sona erdi Kuzey Marmara Otoyolu'nda büyük kaza! Yaralılar var Hatay Cumhuriyet Başsavcısı: ''Enkazdan çıkarılan 193 cesedin DNA eşleşmesi yapılamadı'' Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katili yakalandı! Suç dosyası kabarık Eski 22 derecede havaya atılan sıcak su kristalleşti Erdoğan'dan dikkat çeken şeriat açıklaması Çılgın paraşütçü işbaşında! Kahvaltı keyfi gökyüzüne taşındı Fabrikada rehine krizi: İşçiler rehin alındı!