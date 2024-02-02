Bir organize suç örgütü daha çökertildi

Emniyet birimleri yeni güne de yeni bir operasyonla başladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamada bir organize suç örgütünün daha çökertildiği açıklandı.

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