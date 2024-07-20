Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir organize suç örgütü daha Kuyu'ya düştü Bir organize suç örgütü daha Kuyu'ya düştü 20 Temmuz 2024 Cumartesi Saat: 09:41 Güncelleme: 20 Temmuz 2024 Cumartesi 09:41 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karabük merkezli 3 ilde düzenlenen "Kuyu-10" operasyonunda elebaşılığını Sezgin ve İmdat Yüksel'in yaptığı suç örgütünün çökertilerek, 11 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/669b5c2f3d5a7ca9ff077ce3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yine Esenyurt, yine olay: ''Pencereden kadını atıyorlar'' ihbarıyla ortaya çıktı Hadise Harbiye'yi salladı: ''Bakın böyle de seksiyim'' Ali Koç isyan bayrağını açtı: ''Sabrımız taşmak üzere'' Antalya'nın lüks otelinde skandal: Yatağını alıp restorana indi Down sendromlu öğrenciyi darbeden öğretmene tahliye Dünya'da kırmızı listede bulunan gizemli canlı Türkiye'de görüldü Uşak'ta 2 noktada birden orman yangını: Evler tahliye edildi Ayvalık'ta büyük orman yangını Tartıştığı eşini boğarak öldüren koca, cesedini torbayla bahçeye attı