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Bir organize suç örgütü daha Kuyu'ya düştü

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karabük merkezli 3 ilde düzenlenen "Kuyu-10" operasyonunda elebaşılığını Sezgin ve İmdat Yüksel'in yaptığı suç örgütünün çökertilerek, 11 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

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