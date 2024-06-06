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  4. Bir orman yangını daha: Alevler yerleşim yerine yaklaştı

Bir orman yangını daha: Alevler yerleşim yerine yaklaştı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yerleşim alanlarına yakın bir noktada yangın meydana geldi.

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