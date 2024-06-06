Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir orman yangını daha: Alevler yerleşim yerine yaklaştı Bir orman yangını daha: Alevler yerleşim yerine yaklaştı 06 Haziran 2024 Perşembe Saat: 17:50 Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yerleşim alanlarına yakın bir noktada yangın meydana geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6661ccbbe9ce7e3f930d2a73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Adıyaman'da korkutan deprem: Çevre iller de sallandı İstanbul'da istinat duvarı çöktü; bina tahliye edildi Dövmecide pompalı tüfekle dehşet saçtı Antalya'da yerleşim yerine yakın alanda orman yangını E-5'te nefes kesen kovalamaca kamerada İstanbul'da köpeğe tecavüz eden sapığa gözaltı Mardin yine yanıyor... Dumanlar gökyüzünü sardı Afrika sıcağı altında zorlu hasat başladı: Tarlada 8 TL'den satılıyor İstanbul'da öğretmene kanlı infaz