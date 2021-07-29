Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir orman yangını daha! Bu sefer de Marmaris yanıyor Bir orman yangını daha! Bu sefer de Marmaris yanıyor 29 Temmuz 2021 Perşembe Saat: 14:15 Marmaris Armutalan'da yerleşime yakın bir noktada orman yangını çıktı. Yangını kontrol altına almak için Muğla'daki ekipler bölgeye yönlendirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61028dd5286e6b2b241e1d33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Aleyna Tilki ile annesinin karşılıklı dansı sosyal medyayı salladı Prof. Dr. Özgür Demirtaş bu görüntülerle ''basit bir soru'' diyerek hesap sordu İstanbul'da 4 kişinin öldürüldüğü kavganın görüntüleri dehşete düşürdü Adana’daki orman yangınında evler alevlere teslim oldu Adana'da da aynı acı tablo... ''Evimiz, yuvamız gitti'' Bakan Pakdemirli: Akseki'de çıkan yangın devam ediyor Kabus bitmiyor! Mersin'in 2 ilçesinde orman yangını Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini güncelledi Alaska'da 7,2 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi