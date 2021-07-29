Bir orman yangını daha! Bu sefer de Marmaris yanıyor

Çiftliği yanan Tuğba Özay ağlaya ağlaya yardım istedi: Ne olur sesimizi duyurun

Türkiye'nin gündemindeki soru: Yangın uçakları nerede ?

Fransız Bakan İBB ile iş birliklerinin devam edeceğini açıkladı

Antalya'da Vatandaşlar sera ve evlerinin yanmaması için canla başla mücadele ediyor