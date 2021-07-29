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Bir orman yangını daha! Bu sefer de Marmaris yanıyor

Marmaris Armutalan'da yerleşime yakın bir noktada orman yangını çıktı. Yangını kontrol altına almak için Muğla'daki ekipler bölgeye yönlendirildi.

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