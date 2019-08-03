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  3. 03 Ağustos 2019 20:20

Bir otobüs yangını daha

Balıkesir-İzmir karayolunda seyreden bir yolcu otobüs alev aldı. Yangında can kaybı olmadığı öğrenilirken otobüsün küle döndüğü kaydedildi. (İHA)

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