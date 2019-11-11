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  3. 11 Kasım 2019 22:55

Bir patron dehşeti daha ! Kadın işçinin başını yardı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir kadın işçi işten çıkarıldıktan sonra tazminatını alamayınca çalıştığı yeri protesto etmek için şirketin önüne gitti. Şirketin önünde patronunun saldırısına uğradı.

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