Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir Pitbull dehşeti daha! 12 yaşındaki çocuk ölümden döndü Bir Pitbull dehşeti daha! 12 yaşındaki çocuk ölümden döndü 01 Şubat 2023 Çarşamba Saat: 12:55 Güncelleme: 01 Şubat 2023 Çarşamba 12:55 Aksaray'da kardeşleriyle koyun otlatan 12 yaşındaki çocuk sahipsiz pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Ayaklarından ve yüzünden yaralanan minik çocuk, hastanede tedaviye alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63da370b5fa7cf5969531ecb" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Genç kadın ''sana kim iş verir'' diyen patronunu pişman etti Trafikte inanılmaz olay: Seyir halindeki aracın sürücüsünü darp etti Sosyal medya imamından olay sözler: ''Hz. Meryem ve Hz. Muhammed evlenecek'' İstanbul'da kan donduran olay! Bebeğini 4'üncü kattan aşağı attı Habertürk canlı yayınında olay! Konuklar birbirine girdi Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Lapa lapa yağdı... Ahmet Necdet Sezer'den laiklik mesajı - Siyaset - ODATV Murat Bardakçı'dan II. Abdülhamid hakkında dikkat çeken açıklama