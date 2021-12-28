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Bir pitbull saldırısı daha! Küçük çocuk ölümden döndü

İzmir'in Buca ilçesinde pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan küçük çocuk yaralandı.

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