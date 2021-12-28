Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir pitbull saldırısı daha! Küçük çocuk ölümden döndü Bir pitbull saldırısı daha! Küçük çocuk ölümden döndü 28 Aralık 2021 Salı Saat: 17:20 İzmir'in Buca ilçesinde pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan küçük çocuk yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61cb1d30002935666875e463" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Skandal! Gözaltındaki zanlı bu videoyu karakoldan paylaştı! Kadın yolcu, yaşlı adama böyle saldırdı! Leyla ile Mecnun'un yeni sezonundan ilk fragman Hayvanat bahçesinde çocukların gözünün önünde yamyam aslan dehşeti Memur-Sen'den memur maaşı zamları için resti çekti İstanbul’da 5 ilçede DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı Millet İttifakı belediye başkanlarından ortak bildiri Pes dedirten hırsızlık! Evin camına vurup, çalıp kaçtı! ''Laz bakkal'' koronavirüse karşı Lazovac'ı üretti