Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir psikopat daha: Eline bıçak aldı; önüne gelene saldırdı Bir psikopat daha: Eline bıçak aldı; önüne gelene saldırdı 11 Ekim 2024 Cuma Saat: 13:00 Güncelleme: 11 Ekim 2024 Cuma 13:00 İstanbul Başakşehir'de 17 yaşındaki M.G. maske takıp eline aldığı bıçakla önüne çıkan kişilere saldırdı. 3 kişinin yaralandığını saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6708f7564431088bcd028dd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR KKTC Meclisi'nde olaylı seçim: Milletvekilleri birbirine girdi Define avcılarının yeni hedefi Gıj Gıj Baba oldu: Ortalığı savaş alanına çevirdiler Yok böyle bir takas: Telefonu verdi arabayı aldı, arabayı verdi telefonu aldı... Minik çocuğa mahallenin ortasında gürültü dayağı Karadeniz'de korkutan deprem: Birçok ilde hissedildi Karagöl Tabiat Parkı sonbahar renklerine büründü Vahşetin yaşandığı Edirnekapı Surları'nın girişlerinde dikkat çeken hareketlilik Köfteci Yusuf tartışmasında olay sözler: ''Asıl domuzlar devletin içinde olabilir'' Erşan Kuneri'de Caner Erkin sürprizi