Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir restorasyon rezaleti daha! Tarihi medresenin restorasyonu rezaletle bitti Bir restorasyon rezaleti daha! Tarihi medresenin restorasyonu rezaletle bitti 18 Mayıs 2022 Çarşamba Saat: 13:45 Sivas'ta, Anadolu Selçuklu Devleti Sultanı 1'inci İzzeddin Keykavus tarafından yaptırılan ve kapsamlı restorasyonu 2013'te tamamlanan Şifaiye Medresesi'nin kemerinde inşaat malası unutuldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6284ce4db766ae6d4c764bb7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Marmara Denizi’ne mercan nakli operasyonu kamerada Türk profesör egzamanın ilacını buldu! İstanbul'un ''uçan'' hırsızı kamerada! Mahallenin maskotuna dönüştü Akşener: ''Kasımpaşalı Erdoğan değil, Beştepeli bay kriz'' Kapkaççılar iş başında! Yolda yürüyen kişinin telefonunu böyle çaldı İstanbul'da 200 TL'lik kaşla göz arasında hırsızlık kamerada ''Yan baktın, bakmadım'' kavgasında ortalık savaş alanına döndü Fay hattından çıkıyor, tüm dünyaya dağılıyor! Türkiye'nin gizli zenginliği Van’ın el değmemiş adası Maldivler’i aratmıyor