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  4. Bir restorasyon rezaleti daha! Tarihi medresenin restorasyonu rezaletle bitti

Bir restorasyon rezaleti daha! Tarihi medresenin restorasyonu rezaletle bitti

Sivas'ta, Anadolu Selçuklu Devleti Sultanı 1'inci İzzeddin Keykavus tarafından yaptırılan ve kapsamlı restorasyonu 2013'te tamamlanan Şifaiye Medresesi'nin kemerinde inşaat malası unutuldu.

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