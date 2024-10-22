Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir sağlık skandalı daha: 1’i doktor 3 kişi tutuklandı Bir sağlık skandalı daha: 1’i doktor 3 kişi tutuklandı 22 Ekim 2024 Salı Saat: 13:56 Güncelleme: 22 Ekim 2024 Salı 13:56 İstanbul'da düzenlenen operasyonda piyasa değeri 50 milyon lira olan 153 bin 582 adet ilaç ve tıbbi cihaz ele geçirildi. Biri doktor 3 kişi tutuklandı Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/671784c687a354db45030eb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Trafikte tartıştığı motosikletlilere aracıyla çarpan canavar kamerada Bahçeli Abdullah Öcalan'ı TBMM'ye davet etti Diyarbakır'daki kuş cenneti Kabaklı Göleti yok oluyor Atlas Kuyruklu Yıldızı'nın Nemrut Krater Gölü'yle buluşma anı görüntülendi Apartmanda doğal gaz patlaması: Çok sayıda yaralı var, ortalık savaş alanına döndü Antalya'da kan donduran işkence: 3 gün işkence edip böcek bile yedirdiler Kahrolduk... Bugün Türkiye'de 3 çocuk ısınmak isterken yanarak öldü İstanbul'da büyük yangın: Dumanlar gökyüzünü sardı Hande Yener Türkiye'nin katledilen çocuklarını dev ekranda andı