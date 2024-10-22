Bir sağlık skandalı daha: 1’i doktor 3 kişi tutuklandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda piyasa değeri 50 milyon lira olan 153 bin 582 adet ilaç ve tıbbi cihaz ele geçirildi. Biri doktor 3 kişi tutuklandı

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