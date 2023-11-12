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Bir sahte Atatürk vakası daha... Düğünde tüm misafirleri selamladı

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Görünüşüyle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e benzediği düşünülen bir kişinin düğünde misafirleri selamladığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

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