Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir sahte Atatürk vakası daha... Düğünde tüm misafirleri selamladı Bir sahte Atatürk vakası daha... Düğünde tüm misafirleri selamladı 12 Kasım 2023 Pazar Saat: 11:30 Güncelleme: 12 Kasım 2023 Pazar 11:30 Görünüşüyle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e benzediği düşünülen bir kişinin düğünde misafirleri selamladığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65508d240755613b78476973" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İsrail’den Gazze Şeridi’ndeki okula saldırı: 20 kişi öldü İETT’den 10 Kasım'a özel 10 araç Hamas, İsrail askerlerinin bulunduğu binayı vurdu Erdoğan'dan ateşkes açıklaması İstanbul'da hortum paniği! O anlar kamerada Fenomen dönerci haddini aştı! Atatürk'e hakaret savurdu Anadolu'nun ilk yazılı tabletleri orada bulunmuştu! 4 bin 300 yıllık yeni keşif Lodos fırtınası ağacı kökünden söktü; otomobilin üzerine devrildi Liseli kızların saç saça baş başa kavgası kamerada