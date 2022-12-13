Bir sahte doktor rezaleti daha: Merak ettim''

Mersin'de bir şahıs, hastane görevlilerine kendisinin anestezi doktoru olduğunu söyleyerek, önlük temin etmek için çocuk yoğun bakım ünitesine giriş yapmaya çalıştığı esnada, sahte doktor olduğunu anlaşılarak yakalandı.

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