Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir sahte doktor rezaleti daha: Merak ettim'' Bir sahte doktor rezaleti daha: Merak ettim'' 13 Aralık 2022 Salı Saat: 11:10 Güncelleme: 13 Aralık 2022 Salı 11:10 Mersin'de bir şahıs, hastane görevlilerine kendisinin anestezi doktoru olduğunu söyleyerek, önlük temin etmek için çocuk yoğun bakım ünitesine giriş yapmaya çalıştığı esnada, sahte doktor olduğunu anlaşılarak yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63983376cf910d3e4e0e5587" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hainler havadan vuruldu! 8 terörist öldürüldü İnanılmaz görüntüler: Burası Afrika değil İstanbul Taciz şüphelisine meydan dayağı Çanakkale'de deprem! İstanbul'da da hissedildi Yabancı uyruklulardan İstanbul'da ''kılıçlı'' kutlama Elon Musk'a büyük protesto! Binlerce kişinin içinde yuhalandı EYT'de büyük kriz iddiası! Erdoğan, Nebati ve Bilgin karşı karşıya! Bakan Çavuşoğlu'nun Bakan Nebati göndermesi olay oldu Antalya’da korkutan hortum kamerada