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  4. Bir sahte doktor rezaleti daha: Merak ettim''

Bir sahte doktor rezaleti daha: Merak ettim''

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Mersin'de bir şahıs, hastane görevlilerine kendisinin anestezi doktoru olduğunu söyleyerek, önlük temin etmek için çocuk yoğun bakım ünitesine giriş yapmaya çalıştığı esnada, sahte doktor olduğunu anlaşılarak yakalandı.

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