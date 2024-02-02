Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir şehir buz kesti! Murat Nehri dondu Bir şehir buz kesti! Murat Nehri dondu 02 Şubat 2024 Cuma Saat: 11:16 Güncelleme: 02 Şubat 2024 Cuma 11:16 Ağrı dondurucu soğukların etkisi altında. Murat Nehri'nin yüzeyi buz tutarken, birçok ev ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluştu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65bca4c44976f7e4eb0addd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kırmızı listedeki vaşak bir ilimizde daha görüntülendi Özel hastanede skandal! Başka hastaneye gitmek isteyen hastanın oksijeni kesildi Kırıkkale'de tren raydan çıktı İstanbul'da sabaha karşı korkutan yangın! Yan binaya da sıçradı Bir organize suç örgütü daha çökertildi Japon deprem uzmanından Türkiye için endişelendiren tsunami uyarısı Bir kadın daha katledildi: Eşi, kızı, kızının sevgilisi gözaltında! Rehine krizinde doğum günü kutlaması Tuvaleti geldi, 9 saatlik rehine krizi sona erdi