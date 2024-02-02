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  4. Bir şehir buz kesti! Murat Nehri dondu

Bir şehir buz kesti! Murat Nehri dondu

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Ağrı dondurucu soğukların etkisi altında. Murat Nehri'nin yüzeyi buz tutarken, birçok ev ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluştu.

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