Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir şehir diken üstünde oturuyor: Uzmanlardan ''acil'' uyarı Bir şehir diken üstünde oturuyor: Uzmanlardan ''acil'' uyarı 09 Ağustos 2024 Cuma Saat: 13:09 Konya'da yer altı sularının çekilmesiyle oluşan obrukların sayısı her geçen gün artarken, bölge halkı diken üstünde oturuyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66b5eaeb98c7f8156c0083a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tarımda kırmızı alarm: ''Su yok, ekim yapmayın'' Tatil cennetinde orman yangını Rusya, marketi bombaladı: Ölü ve yaralılar var 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Galatasaray Başkanı Özbek'ten sert sözler: ''Bazı şeylere dur demenin zamanı geldi'' Trakya'nın en büyük antik tiyatrosunda yeni keşif Manisa'da yetişiyor, 103 ülkeye gönderiliyor: 464 milyon dolarlık gelir elde edildi Görüntüler Türkiye'den... Ağustos ayında kayak ve snowboard keyfi İstanbul'da 3 ayrı yol çalışması trafiği kilitledi