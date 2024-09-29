Bir şehir eşkıyası daha: Maçka Parkı'nda kadına tekme tokat saldırdı

İstanbul'da bulunan Maçka Parkı’nda köpeğini tasmasız gezdiren bir kişi kendisini uyaran biri kadın 2 kişiye tekme ve yumruklarla saldırdı.

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