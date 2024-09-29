Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir şehir eşkıyası daha: Maçka Parkı'nda kadına tekme tokat saldırdı Bir şehir eşkıyası daha: Maçka Parkı'nda kadına tekme tokat saldırdı 29 Eylül 2024 Pazar Saat: 22:45 Güncelleme: 29 Eylül 2024 Pazar 22:45 İstanbul'da bulunan Maçka Parkı’nda köpeğini tasmasız gezdiren bir kişi kendisini uyaran biri kadın 2 kişiye tekme ve yumruklarla saldırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66f9ae6f71b61864ee086b63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Deprem değil inşaat... İstanbul'da yol çöktü Sezen Aksu'dan ''Güldür Güldür Show''a özel beste AVM otoparkında uygunsuz hareket! Ekipler hemen müdahale etti Aşiret düğününde altın yağmuru: Valize bile sığmadı! İstanbul'da patlama paniği: Motosikletle gelip tozu dumana kattılar Yaz daha bitmedi: Tatil cennetinde sahiller dolup taştı Galatasaray-PAOK maçına PKK paçavrası sokarken yakalandı Bakan Kurum vatandaştan gelen şikayete çok sinirlendi: ''Teminatını hemen yakıyorsun'' Ahu Tuğba son yolculuğuna uğurlandı: Ünlü oyuncu cenazede isyan etti