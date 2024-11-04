Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir şehir sis altında: Uçak seferleri gecikmeli yapılıyor Bir şehir sis altında: Uçak seferleri gecikmeli yapılıyor 04 Kasım 2024 Pazartesi Saat: 12:35 Güncelleme: 04 Kasım 2024 Pazartesi 12:35 Diyarbakır'da sabah saatlerinde yoğun sis nedeniyle uçak seferlerinde aksama yaşandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6728957c3777b5818103ac13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çorum'da 1 kişinin öldüğü patlamanın şiddetini gözler önüne seren kareler 9 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi Nişantaşı'nda parkta bıçaklı 'düello' kamerada Şişli’de eşine çiçek gönderdiğini öne sürdüğü kişiyi tekme tokat dövü Sarıyer'de takla atan hafif ticari araç karşı şeride geçti- 2 Ölü, 4 yaralı Yonca Evcimik mini şortu ve gül detaylı büstiyeriyle beğeni topladı Sürücüsüyle tartıştığı ambulansın camını yumruklayıp, ‘Beni tanıyor musun’ diye bağırdı Milli sporcu Şahika Ercümen, Ayvalık’ın kırmızı mercanlarını tanıtmak için dalış yaptı İstanbul-Beyoğlu'nda hırsız, namaz kılan kadının cüzdanını çaldı; o anlar kamerada_2