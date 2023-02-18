Bir siz eksiktiniz! Şimdi de sigorta firmaları ''fırsatçılığa'' başladı

Kabusun kalbine tam donanımlı bin kişilik prefabrik bina

Enkazdan 2 milyon dolar çıktı! Özel harekat korudu

Depremzededen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: ''Ben sana 10 bin lira vereyim!''

278. saat sonra mucize! Enkazdan bir kişi daha sağ olarak çıkarıldı