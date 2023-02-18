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  4. Bir siz eksiktiniz! Şimdi de sigorta firmaları ''fırsatçılığa'' başladı

Bir siz eksiktiniz! Şimdi de sigorta firmaları ''fırsatçılığa'' başladı

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Tüketiciler Birliği Genel Başkanı'ndan Mahmut Şahin, "deprem riski var" diyerek araç kaskosu yapmayan sigorta firmalarını uyardı.

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