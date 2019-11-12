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  3. 12 Kasım 2019 07:40

Bir sonraki 2032 yılında... Merkür Güneş'in kalbinden geçti

"Retro Merkür Güneş'in Kalbinde" olarak bilinen Merkür'ün Güneş önünden geçişi, Antalya'da bulunan Ulusal Gözlemevi tarafından tüm Türkiye'ye canlı olarak yayınlandı.

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