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Bir suç örgütü daha çökertildi

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İstanbul'da düzenlenen 'Mahzen-7' Operasyonları'nda elebaşılığını “Memocan” lakaplı Muhammed Uray’ın yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi.

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