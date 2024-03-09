Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir suç örgütü daha çökertildi Bir suç örgütü daha çökertildi 09 Mart 2024 Cumartesi Saat: 08:50 Güncelleme: 09 Mart 2024 Cumartesi 08:50 İstanbul'da düzenlenen 'Mahzen-7' Operasyonları'nda elebaşılığını “Memocan” lakaplı Muhammed Uray’ın yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65ebf8addf132611560ec143" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gazze'de öldüren yardım! Çok sayıda can kaybı var AK Partili Soylu seçim mitinginde İkinci Bahar'ı söyledi Okullarda ara tatil için karar verildi Dünya Kadınlar Günü'nde Ana Haber'de Demet Evgar sürprizi Türkiye'deki MOSSAD ajanları böyle ifşa oldu Kadınlar gününde bir kadın eski eşi tarafından katledildi Başkent Ankara'ya mart karı: Bembeyaz uyandılar Erdoğan: Bu seçim benim son seçimim Kadın komandolardan boğaz köprüsünde nefes kesen gösteri