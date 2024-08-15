Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir suç örgütü daha ''kuyu''ya düştü: Çok sayıda gözaltı var Bir suç örgütü daha ''kuyu''ya düştü: Çok sayıda gözaltı var 15 Ağustos 2024 Perşembe Saat: 08:46 Güncelleme: 15 Ağustos 2024 Perşembe 08:46 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana merkezli 4 ilde düzenlenen ‘KUYU-17’ operasyonlarında bir organize suç örgütünün daha çökertildiğini ve 15 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66bd9641a8909c4fa1002ca3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ümit Özdağ Erdoğan'ı destekleme şartını ilk kez açıkladı Aynı firmanın hem teknesi hem de otobüsü aynı anda alevler içinde kaldı Huzurevinde yangın... İlk müdahaleyi vatandaşlar yaptı Cezaevinden izinli çıkmıştı, Ege'de yüzerek firar ederken yakalandı İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti Manisa'da üzüm işleme tesisinde korkutan yangın Sel sularından kurtulmaya çalıştığı son anları kameraya yansımıştı hayatı belgesel oldu Fabrikada büyük patlama: Korkunç anlar kamerada Türk tarihinin en önemli hikayelerinden Vaveyla belgesel oldu