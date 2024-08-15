Bir suç örgütü daha ''kuyu''ya düştü: Çok sayıda gözaltı var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana merkezli 4 ilde düzenlenen ‘KUYU-17’ operasyonlarında bir organize suç örgütünün daha çökertildiğini ve 15 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

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