Bir tabak bile kırılmamıştı: Züccaciye mağazasında deprem anı kamerada

Kahramanmaraş merkezli iki depremde binlerce bina yerle bir olurken, bardak ve tabakların yerlerinden bile oynamadığı züccaciye dükkanının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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