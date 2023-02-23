  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Bir tabak bile kırılmamıştı: Züccaciye mağazasında deprem anı kamerada

Bir tabak bile kırılmamıştı: Züccaciye mağazasında deprem anı kamerada

Güncelleme:

Kahramanmaraş merkezli iki depremde binlerce bina yerle bir olurken, bardak ve tabakların yerlerinden bile oynamadığı züccaciye dükkanının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Enkaz döküm sahasında metrelerce kuyruk oluştu
Naci Görür'den kahreden açıklama: ''60-70 bin kişi göçük altında''
Muhabire deprem bölgesindeki canlı yayında çekiçli tehdit
Depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı! İşte o an!
Bakan Koca açıkladı: Afet bölgesinde salgın hastalık var mı?
Pes artık! Kurtarma görevlisinin kıyafetlerini böyle çaldı
Deprem sonrası tedirgin eden olay! 18 gündür dumanlar yükseliyor
Olası Bingöl depremi için harekete geçildi! 8 il risk altında
Sokak ortasında ''Akdeniz foku'' şaşkınlığı!