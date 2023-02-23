Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir tabak bile kırılmamıştı: Züccaciye mağazasında deprem anı kamerada Bir tabak bile kırılmamıştı: Züccaciye mağazasında deprem anı kamerada 23 Şubat 2023 Perşembe Saat: 20:30 Güncelleme: 23 Şubat 2023 Perşembe 20:30 Kahramanmaraş merkezli iki depremde binlerce bina yerle bir olurken, bardak ve tabakların yerlerinden bile oynamadığı züccaciye dükkanının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63f7a2b0f092ea28ef0a7d53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Enkaz döküm sahasında metrelerce kuyruk oluştu Naci Görür'den kahreden açıklama: ''60-70 bin kişi göçük altında'' Muhabire deprem bölgesindeki canlı yayında çekiçli tehdit Depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı! İşte o an! Bakan Koca açıkladı: Afet bölgesinde salgın hastalık var mı? Pes artık! Kurtarma görevlisinin kıyafetlerini böyle çaldı Deprem sonrası tedirgin eden olay! 18 gündür dumanlar yükseliyor Olası Bingöl depremi için harekete geçildi! 8 il risk altında Sokak ortasında ''Akdeniz foku'' şaşkınlığı!