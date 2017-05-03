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  3. 03 Mayıs 2017 13:50

Bir tarafı büyürken bir tarafı kuruyor!

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından şehir içi ve TEM yolunun bazı bölümleri bölümleri ağaçlandırılıyor.

Video Galeri
FETÖ şüphelisi emniyet müdürü bacağından vurularak yakalandı
FETÖ şüphelisi emniyet müdürü bacağından vurularak yakalandı
Video Galeri
Azez merkezinde bombalı saldırı
Azez merkezinde bombalı saldırı
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İlköğretim okuluna survivor parkuru
İlköğretim okuluna survivor parkuru
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Çamurdan sanata...
Çamurdan sanata...
Video Galeri
Konya' da forklift faciası; 1 ölü
Konya' da forklift faciası; 1 ölü
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CarrefourSA İzmir Oxygen Gurme Marketi hizmete açıldı
CarrefourSA İzmir Oxygen Gurme Marketi hizmete açıldı