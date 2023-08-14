Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir tekel bayisi dehşeti daha! Kurşun yağdırdılar: 3 yaralı Bir tekel bayisi dehşeti daha! Kurşun yağdırdılar: 3 yaralı 14 Ağustos 2023 Pazartesi Saat: 23:00 Güncelleme: 14 Ağustos 2023 Pazartesi 23:00 Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki bir tekel bayisine gelen 3 kişi, alışveriş yaptıktan sonra para vermek istemeyince ortalık savaş alanına döndü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64da87e7828e7f597e04dfa3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Milyarder iş insanının yüzen sarayı Marmaris'e demirledi Erdoğan: Hayat pahalılığı sorununu hal yoluna biz koyacağız Resul Dindar ve Demet Akalın sahnede birbirine girdi İstanbul'da taksiler zamlı tarifeye geçti: İndi-bindi 70 TL Sosyal medya bu yatı konuşuyor: Ünlü poker oyuncusunun lüks yatı alev topuna döndü Trafik magandasından tepki çeken hareketler! Sosyal medyadan paylaştı Cem Uzan küresel medya patronu olarak medyaya geri dönüyor Mansur Yavaş duyurdu: Mamak Metrosu'nun ihale süreci başlıyor Fred, Fenerbahçe için İstanbul'da