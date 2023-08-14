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  4. Bir tekel bayisi dehşeti daha! Kurşun yağdırdılar: 3 yaralı

Bir tekel bayisi dehşeti daha! Kurşun yağdırdılar: 3 yaralı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki bir tekel bayisine gelen 3 kişi, alışveriş yaptıktan sonra para vermek istemeyince ortalık savaş alanına döndü.

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