Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir ülke daha İstanbul'daki konsolosluğunu kapattı Bir ülke daha İstanbul'daki konsolosluğunu kapattı 01 Şubat 2023 Çarşamba Saat: 14:00 Güncelleme: 01 Şubat 2023 Çarşamba 14:00 Hollanda ve İngiltere'nin ardından Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu da güvenlik gerekçesiyle kapatıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63da464cfb8aa237d94db623" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'de yıllardır görülmüyordu! Kabus geri döndü, vaka sayısı artıyor Yerli otomobil TOGG'un NFT açık artırması başlıyor Erdoğan'dan AK Partili vekillere çok sert tepki Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza! İstanbul yönü trafiğe kapandı Tunceli'de keşfedildi; Dünya'nın başka hiç bir yerinde yok Kahreden olay! Anneanne ile torunu evde ölü bulundu Bir Pitbull dehşeti daha! 12 yaşındaki çocuk ölümden döndü Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde kritik aşama tamamlandı Nagihan Karadere gözyaşlarıyla anlattı: Survivor hayatımı altüst etti