Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir ülke felaketi yaşıyor! Binlerce ev sular altında kaldı Bir ülke felaketi yaşıyor! Binlerce ev sular altında kaldı 27 Aralık 2023 Çarşamba Saat: 09:55 Güncelleme: 27 Aralık 2023 Çarşamba 09:55 Tayland'ın güneyinde son günlerde etkili olan muson yağmurları sel ve su baskınlarına neden oldu. Sel felaketinden yaklaşık 20 bin ev etkilendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/658bca72ae9dc98fc70a8553" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da güpe gündüz kanlı pusu! İstanbul'da tekstil atölyesinde yangın PKK'nın sözde komutanı etkisiz hale getirildi Heyelanla kapanan 50 ili birbirine bağlayan yol ulaşıma açıldı Tüfekle oynarken dehşet saçtı Kassam Tugayları, İsrail konvoyunu böyle vurdu Bir kadın daha katledildi! 6 çocuk annesiydi, vahşice öldürüldü! Türünün tek örneği yerli SİHA bir testi daha geçti 24 saatte 12 şehit sonrası operasyondan ilk görüntüler