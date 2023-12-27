Bir ülke felaketi yaşıyor! Binlerce ev sular altında kaldı

Tayland'ın güneyinde son günlerde etkili olan muson yağmurları sel ve su baskınlarına neden oldu. Sel felaketinden yaklaşık 20 bin ev etkilendi.

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