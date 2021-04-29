Anasayfa Video Galeriler Gündem .Bir ülke tükenmenin eşiğinde .Bir ülke tükenmenin eşiğinde 29 Nisan 2021 Perşembe Saat: 13:06 Koronavirüsün kırıp geçtiği Hindistan'da salgın krizi her geçen gün büyüyor. Can kaybı 200 bini geçti. Her gün 300 bin yeni vaka eklenirken ülkede yatak ve oksijen sıkıntısı had safhada. Krematoryumlar gece gündüz durmadan çalışıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/608a851db36bd35c2a2b4677" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Rusya meydan okudu! Hayvan otlatan köylüler tesadüfen buldu! Kaçış yöntemleri polisi bile şaşkına çevirdi! Ankara'da 1 Mayıs açıklamasına polis müdahalesi Bolu Dağı Tüneli'nde trafik durdu! Pençe'de SİHA ile tam isabet: 5 terörist etkisiz hale getirildi 5 bin personelle dev operasyon! Prof. Dr. Celal Şengör'e sosyal medyayı sallayan deprem sorusu .Mekke'ye ceviz büyüklüğünde dolu yağdı