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  4. Bir ülke yangın yeri! Seçim ertelendi; sokaklar karıştı

Bir ülke yangın yeri! Seçim ertelendi; sokaklar karıştı

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Senegal'de 25 Şubat'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesinin ardından sokaklar karıştı. Başkent Dakar'da çıkan olaylarda göstericiler ile polis arasında çatışmalar yaşandı.

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