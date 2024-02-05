Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir ülke yangın yeri! Seçim ertelendi; sokaklar karıştı Bir ülke yangın yeri! Seçim ertelendi; sokaklar karıştı 05 Şubat 2024 Pazartesi Saat: 10:05 Güncelleme: 05 Şubat 2024 Pazartesi 10:05 Senegal'de 25 Şubat'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesinin ardından sokaklar karıştı. Başkent Dakar'da çıkan olaylarda göstericiler ile polis arasında çatışmalar yaşandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65c088c6cc76a348ef006b73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul’da ''drift'' yapan trafik magandası ünlü kadın spiker çıktı Yurtdışı bağlantılı bir organize suç örgütü daha çökertildi Poz verdikleri sırada balkon çöktü: 13 yaralı Taksi şoförüne kan donduran sözler: ''Senin gibileri arkadan vursunlar'' Bu fotoğraflara iyi bakın: 15 bin aileden geriye sadece 35 aile kaldı İstanbul'da asker eğlencesi yine silahlı magandalığa döndü Güpegündüz korkunç olay: Kaçırıp, vurup, yola attılar Uzman isimden korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem potansiyeline sahip Erdoğan'a tepki yağıyor: ''Sen kimi tehdit ediyorsun''