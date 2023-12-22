Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir uluslararası uyuşturucu baronu daha Türkiye'de yakalandı Bir uluslararası uyuşturucu baronu daha Türkiye'de yakalandı 22 Aralık 2023 Cuma Saat: 10:00 Güncelleme: 22 Aralık 2023 Cuma 10:00 Mersin'de MİT ve emniyetin yaptığı ortak operasyonla, 'G-42' koduyla aranan uluslararası uyuşturucu baronu yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/658534289c5ed47441010c33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kalbi duran öğrenciyi öğretmeni kurtardı Dünya mirasına tuğla! 5 bin yıllık surlarda pes dedirten görüntü Üniversitede katliam yapan saldırganla ilgili korkunç ayrıntılar Şantajla suçlanan Batuhan Karacakaya hakkında hapis istemi Son yağışlar da fayda etmedi! Van Gölü'nde vahim manzara Bakan Işıkhan'dan asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması Kırmızı bültenle aranan 2 yabancı uyruklu daha Türkiye'den çıktı Bir boşanma aşamasındaki eş katliamı daha Kızıl Goncalar'ın bu sahnesi olay oldu; inceleme başlatıldı