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Bir uluslararası uyuşturucu baronu daha Türkiye'de yakalandı

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Mersin'de MİT ve emniyetin yaptığı ortak operasyonla, 'G-42' koduyla aranan uluslararası uyuşturucu baronu yakalandı.

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