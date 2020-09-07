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  3. 07 Eylül 2020 13:10

Bir yardım çığlığı daha: ''Ben ölmeden duyun sesimi''

İstanbul'da bir genç kadın eşinin amcası tarafından aylardır tehdit ve taciz edildiğini ileri sürerek "ben ölmeden duyun sesimi" diyerek isyan etti.

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