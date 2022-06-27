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Bir yaşındaki bebeğin mucize kurtuluşu kamerada

Amasya'da evinin balkonundan düşen 1 yaşındaki Afganistan uyruklu bebeğin beton zemine düşmesine rağmen mucizevi kurtuluşu saniye saniye kameralara yansıdı.

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