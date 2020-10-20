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  3. 20 Ekim 2020 12:40

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'nin paylaşımı olay oldu

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde 'Saniye' karakterine hayat veren oyuncu Selin Yeninci, cesur pozlarıyla Instagram'ı sallıyor. Yenici son olarak da spor paylaşımıyla olay oldu.

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