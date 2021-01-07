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  3. 07 Ocak 2021 17:15

Bircan Bali'den olay sözler: ''Hadise'nin muayyen günüydü''

Video Galeri
ABD'de polisinin protestocuyu vurma anı kameraya yansıdı
ABD'de polisinin protestocuyu vurma anı kameraya yansıdı
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1,5 milyon lira değerinde! Koronavirüs aşısı malzemelerini çaldılar
1,5 milyon lira değerinde! Koronavirüs aşısı malzemelerini çaldılar
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Boğaziçili akademisyenlerden Bulu'ya ikinci protesto
Boğaziçili akademisyenlerden Bulu'ya ikinci protesto
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''Koronavirüs aşısı olup kurtulacağım'' diye düşünenlere kötü haber!
''Koronavirüs aşısı olup kurtulacağım'' diye düşünenlere kötü haber!
Video Galeri
''100 yılın keşfi'' sular çekilince gün yüzüne çıktı
''100 yılın keşfi'' sular çekilince gün yüzüne çıktı
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''Korona testi yapacağız'' yalanıyla gasp ettiler!
''Korona testi yapacağız'' yalanıyla gasp ettiler!
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