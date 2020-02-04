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  3. 04 Şubat 2020 15:20

Bircan Bali'den Survivor süprizi! Bir isim daha belli oldu

Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan Bircan Bali, Survivor 2020 kadrosuna dahil olacak bir ismi daha açıkladı.

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